Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +1,22%

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Le Borse europee proseguono con l'avvio di Wall Sreet il buon passo d'inizio anno con con gli investitori che guardano con ottimismo al 2022 convinti che la variante Omicron non impatterà sulla ripresa. Lo Stoxx 600 guadagna oltre un punto percentuale con energia, finanziari e industriali in evidenza. Bene le compagnie aeree con l'indice di settore che guadagna oltre il 9 per cento. Tra le singole Piazze Londra sale dell'1,47%, Parigi dell'1,5% e Francoforte dell'1% con le vendite al dettaglio in aumento a novembre in Germania e la discesa della disoccupazione. Milano guadagna l'1,22% con il Ftse MIb sui massimi sopra i 28mila punti. Sul listino si conferma il recupero di Iveco (+7,86%) dopo la caduta del debutto, cosi come l'evidenza dei bancari con in prima fila Mps (+4,6%) e Unicredit (+4,39%).

Lo spread tra Btp e Bund scende a 133 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,188per cento. Sul fronte opposto Atlantia (-1,72%), Snam (-1,79%) e Italgas (-0,99%), quest'ultima mentre il prezzo del gas è in salita con la Russia che ha ulteriormente ridotto il flusso di rifornimenti. Ad Amsterdam sale del 16,87% a 94 euro al Mwh. Il petrolio a New York quota a 76,5 dollari al barile. (ANSA).