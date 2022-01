Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a riunione Opec

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso in attesa della riunione dell'Opec che dovrebbe annunciare un aumento della produzione di petrolio. Sotto i riflettori resta l'andamento dei contagi della variante Omicron del coronavirus ed i suoi effetti sulla ripresa economica. E sullo sfondo l'inflazione con l'aumento dei prezzi delle materie prime.

Chiusura in netto rialzo per Tokyo (+1,77%), con lo yen che si assesta ai minimi in 5 anni sul dollaro, a 115,70, e sull'euro a 130,70. A contrattazioni ancora in corso, andamento negativo per la Cina con Hong Kong (-0,1%), Shanghai (-0,2%), Shenzhen (-0,1%). Sale Mumbai (+0,65%), piatta Seul (+0,02%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania le vendite al dettaglio, la variazione del numero dei disoccupati e il tasso di disoccupazione. Dalla Francia l'inflazione preliminare di dicembre. Dal Regno Unito l'indice Markit Pmi manifatturiero e il credito al consumo. Dagli Stati Uniti previsto l'indice Ism manifatturiero e la variazione settimanale delle scorte di petrolio. (ANSA).