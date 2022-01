Banche: Abi, pandemia riprende, confermare misure garanzia

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - La pandemia riprende, i prezzi sono in tensione e "non sussistono le condizioni di ritorno alla normalità", per questo l'Abi chiede a governo e Banca d'Italia di "riconfermare nella loro interezza" le misure straordinarie anti Covid varate dall'esecutivo nel 2020, in specie i finanziamenti garantiti e le garanzie pubbliche. E' quanto scrivono in una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, ai ministri competenti e al Governatore della Banca d'Italia, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, e il direttore generale, Giovanni Sabatini. (ANSA).