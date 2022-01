Superbonus: rush finale a dicembre, investimenti per 16 mld

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Rush finale a fine 2021 per gli investimenti ammessi al Superbonus al 110%: secondo le tabelle dell'Enea e del Ministero per la Transizione ecologica al 31 dicembre ammontano a circa 16,2 miliardi di euro, con un'impennata di quasi il 36% rispetto agli 11,9 miliardi segnalati a fine novembre. Le detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori sono pari a 17,8 miliardi (12,3 miliardi quelle maturate per lavori già conclusi). Nell'incertezza - durata gran parte del mese - sulle proroghe inserite in manovra, le 'asservazioni' per condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono state 95.718.

(ANSA).