Petrolio: Wti in rialzo a 75 dlr, occhi su riunione Opec+

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Il petrolio è in rialzo con le forniture libiche che si restringono in attesa dalla riunione dell'Opec+ di martedì che deciderà sulla produzione per febbraio.

Il Wti con consegna a febbraio sale dello 0,7% a 75,75 dollari al barile, mentre a Londra il Brent con consegna a marzo guadagna lo 0,7% a 78,34 dollari. (ANSA).