Nucleare: Lussemburgo, da Ue provocazione, pronti ad agire

La bozza di piano della Commissione Ue per includere il nucleare e il gas come fonti green "è una provocazione dal punto di vista procedurale" e "in termini di contenuto nasconde il rischio di un greenwashing". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Energia del Lussemburgo, Claude Turmes, dicendosi pronto a "esaminare la proposta nel dettaglio e a discutere ulteriori passi" insieme a Germania e Austria, altrettanto contrarie a includere il nucleare tra gli investimenti sostenibili. La proposta è stata inviata ai governi venerdì, "in un'azione notturna e nebulosa. Questo la dice lunga sulla trasparenza", ha attaccato Turmes.