'Crescita del Pil confermata +6,3% nel 2021, forse di più'

"L'economia italiana nel mese di dicembre conferma la straordinaria resilienza della sua manifattura. L'indice PMI manifatturiero relativo al mese di dicembre, si attesta per il diciottesimo mese consecutivo in territorio di espansione, a quota 62, ben oltre il 50, che è lo spartiacque tra l'espansione e la contrazione". Lo afferma il ministro della P.a. Renato Brunetta in una nota. "Questi dati - aggiunge - rafforzano la previsione di crescita del Pil per il 2021 al +6,3% e, anzi, potrebbero portarci in dono qualche ulteriore decimale: magari potremmo registrare una crescita della nostra economia al +6,4/6,5%".



L'indice Pmi manifatturiero dell'Italia rallenta a dicembre a 62 punti dal record di 62,8 di novembre. Il dato, diffuso da IHS Markit, segna il 18esimo mese consecutivo di espansione dello stato di salute del settore (quota 50 è la soglia di demarcazione tra crescita e contrazione dell'attività) ed è comunque superiore alle attese degli analisti che avevano previsto 61,5 punti.