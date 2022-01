Borsa: Milano bene (+1,1%) con Europa in attesa Wall street

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - I mercati azionari del Vecchio continente hanno superato la boa di metà giornata tutti in chiaro rialzo: Milano e Parigi restano le Borse migliori con un aumento dell'1,1%, seguite da Francoforte in crescita di un punto percentuale, con Amsterdam positiva dello 0,9% e Madrid dello 0,7%. Chiusa per festività la Borsa di Londra.

In attesa dell'avvio di Wall street, i cui future sono leggermente in aumento, il petrolio tiene attorno a quota 74 dollari al barile mentre il gas naturale, sempre molto volatile, sale sui listini europei del 16% a 82 euro al Megawattora dopo i recenti cali. Con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni stabile sui 133 punti, in Piazza Affari spiccano Stellantis (+2,8%), Intesa (+2,7%) e Tim, che sale del 2,6% anche sulle ipotesi di rilancio della rete unica. Forti Bper (+2,5%) e Nexi (+2,4%) mentre la debuttante Iveco scende del 10% attorno ai 10 euro. Cnh, considerando la scissione che ha dato vita al nuovo titolo, è stabile attorno a quota 15 euro. (ANSA).