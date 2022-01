Borsa: listini in rialzo in Europa, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Prosegue in rialzo la seduta delle Borse in Europa, puntando a un nuovo record sulle scommesse che l'economia globale possa resistere all'impatto della variante del coronavirus Omicron. L'indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,5%, Parigi guadagna l'1,07%, seguita da Milano (+1%), Francoforte e Madrid (+0,7%). Il 2022 dunque riparte dalle stesse domande e preoccupazioni dell'anno precedente ma anche con lo stesso ottimismo che ha portato le azioni europee a crescere nel 2021 del 22%, con sette trimestri consecutivi di guadagni, la serie di vittorie più lunga dal 1998.

A Milano si mette in evidenza Nexi (+3%) con la fusione con Sia diventata efficace il 31 dicembre. Bene anche Intesa Sanpaolo (+2.5%) e Tim (+2,49%) sulle attese per la partita sulla rete unica. In fondo al listino Diasorin (-0,12%) e Recordati (-0,11%), con Amplifon (-1,7%) e Cnh (-11,7%) che scambia ex assegnazione delle azioni Iveco che oggi debuttano in calo del 9% (a 10,21 euro).

Fuori dal listino principale in evidenza Tiscali (teorico +25%) che non riesce a fare prezzo dopo il primo passo all'integrazione con Linkem. (ANSA).