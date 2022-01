Borsa: Europa lima rialzi dopo Wall street, Milano migliore

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Lieve frenata per le Borse del Vecchio continente dopo l'avvio prudente di Wall street: Parigi sale dello 0,9%, seguita da vicino da Francoforte che cresce dello 0,8%. Il listino migliore è quello di Milano, dove l'indice Ftse Mib sale dell'1,2% anche grazie alla tenuta dello spread a quota 133.

In Piazza Affari è scattata Tenaris, che corre di circa quattro punti percentuali, con Stellantis in rialzo del 3,7%. Bene inoltre Tim (+3%) anche sulle ipotesi di rilancio della rete unica, mentre si registrano vendite sui farmaceutici Recordati (-1,5%) e Diasorin, che scende del 2,6%. In calo dell'1% a 14,8 euro Cnh, mentre si amplia lo scivolone di Iveco nel giorno del debutto, con un ribasso del 14% a 9,6 euro. (ANSA).