Borsa: Europa chiude in leggero calo, Londra -0,25%

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Con Francoforte e Milano chiuse come molte altre Borse del Vecchio continente, Londra ha concluso l'ultima seduta dell'anno con l'indice Ftse 100 in ribasso dello 0,25% a 7.384 punti. Leggermente negative anche Parigi e Amsterdam, che hanno chiuso in calo rispettivamente dello 0,28% e dello 0,29%. (ANSA).