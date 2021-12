Petrolio: in lieve rialzo, Wti a 76,68 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Tendenza al rialzo per le quotazioni del petrolio in avvio di giornata: il greggio Wti di riferimento passa di mano a 76,68 dollari (76,56 ieri sera a New York). In rialzo anche il Brent che guadagna lo 0,23% a 79,39 dollari.

(ANSA).