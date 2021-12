Mise:Giorgetti, 609 milioni per digitalizzazione imprese

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il ministero dello Sviluppo economico ha destinato 609 milioni di euro alla digitalizzazione del tessuto produttivo del Paese. E' quanto prevede il decreto attuativo del "Piano voucher per le imprese" firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti ."Mettiamo in campo importanti risorse per supportare la digitalizzazione delle imprese - spiega il ministro in una nota - in modo da ridurre il digital divide del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale".

La platea del provvedimento previsto nell'ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, a seconda della tipologia e dell'importo del voucher che verrà richiesto - spiega la nota del Mise - potrà variare da un minimo di 850.000 a un massimo di 1.400.000 imprese beneficiarie. (ANSA).