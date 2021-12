Cambi: euro contrastato in avvio di giornata

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Avvio di giornata contrastato per l'euro che è in calo sul dollaro: la moneta unica passa di mano a 1,1322 a fronte del valore di 1,1346 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. L'euro è invece in rialzo sullo yen a quota 130,38. (ANSA).