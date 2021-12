Borsa: Europa si assesta su rialzi 2021,omicron sullo sfondo

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Fra scambi sottili, in quella che è per molte Borse europee, a partire da Milano, è l'ultima seduta dell'anno, gli indici delle maggiori piazze finanziarie del Vecchio Continente si assestano sui livelli finora raggiunti in un 2021 per tutte in crescita. Parigi si muove sopra la parità (+0,02%), resta sotto Francoforte (-0,06%) e poco di più Londra (-0,13%) anche se i futures su Wall Street positivi fanno pensare a un'altra giornata con ritocco dei record per i listini Usa.

In Europa sono in recupero in particolare i titoli tecnologici che ieri avevano subito un arresto, prevale il segno meno per tlc e titoli industriali mentre l'ondata di contagi da omicron resta sullo sfondo. Debole l'euro sul dollaro. (ANSA).