Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,2%

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente molto cauti: Londra ha concluso la seduta in calo dello 0,19%, mentre Parigi ha segnato un rialzo finale dello 0,16%, Francoforte dello 0,34% e Madrid dello 0,48%. Per qualche frazione la migliore è stata Amsterdam, in aumento dello 0,52%.

(ANSA).