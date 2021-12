Spread Btp-Bund: in tensione a 136 punti base

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Qualche tensione sui mercati telematici dei titoli di Stato europei, specie per quelli dei Paesi più esposti per il debito pubblico e in particolare italiani: lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ondeggia attorno ai 136 punti base rispetto ai 134 dell'avvio, con un aumento dei rendimenti sui bond made in Italy di circa quattro 'basis point'. Il livello più alto della giornata del differenziale per ora è stato toccato a inizio mattinata a 138 punti base.

Il tasso del prodotto del Tesoro è all'1,13%. (ANSA).