Gentiloni: 'Possibile frenata dell'economia, ma presto per stime'

"Ha poco senso fornire nuove previsioni, proprio in una fase in cui si sa così poco della nuova variante. È vero che per il quarto trimestre 2021 abbiamo alcuni indizi che la crescita abbia subito un rallentamento. E che le nostre previsioni per l'intero anno fossero troppo ottimistiche rispetto alla situazione pandemica, che è peggiorata". Lo dice il commissario Ue al Bilancio Paolo Gentiloni alla Faz, sulle stime di crescita dell'Ue per il 2021 e il 2022. Le prossime stime arriveranno a febbraio, ma "è verosimile che l'economia rallenti anche prima, nel nuovo anno.

Siamo comunque lontani dagli effetti delle precedenti ondate".