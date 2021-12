Borsa: Milano tira il fiato (-0,1%) con Cnh ed Exor, ok Bper

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Avvio poco mosso per Piazza Affari, con gli investitori che si prendono una pausa dopo cinque sedute di rialzi consecutivi. Sul listino milanese si mette in luce Bper (+1,1%) dopo l'intesa con i sindacati per la riduzione del personale, assieme a Moncler (+0,9%), seguite da Terna (+0,6%), Diasorin (+0,6%), Campari (+0,5%) e Recordati (+0,5%), con le banche in rialzo frazionale e le utilities in ordine sparso.

Appesantiscono il listino Cnh (-1%), Exor (-0,7%), Banca Mediolanum (-0,5%) e Saipem (-0,5%). In progresso la Popolare di Sondrio (+0,4%) in attesa dell'esito dell'assemblea sulla trasformazione in spa. (ANSA).