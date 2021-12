Bankitalia, indebitamento imprese 2020 +3,3%, boom depositi

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Alla fine del 2020 l'indebitamento complessivo del settore delle società non finanziarie era aumentato di 36 miliardi (+3,3%) rispetto alla fine del 2019 a causa dell'incremento di prestiti bancari a medio e lungo termine per 82 miliardi (+19%), presumibilmente sostenuto dalle numerose misure governative varate nel corso dell'anno per sostenere le imprese. Lo rileva uno studio di Bankitalia secondo il quale a tale andamento "si sono associati un incremento pari a 55 miliardi delle attività finanziarie, che sostanzialmente ha riflesso l'eccezionale aumento dei depositi bancari (86 miliardi, pari al 28%)". (ANSA).