Terna: consumi elettrici novembre +3,8%, sale l'industria

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Terna ha registrato consumi in aumento del 3,8% su base annua e dello 0,3% su base mensile lo scorso mese di novembre. Il fabbisogno nazionale è salito a 26,4 miliardi di Kwh, con una aumento della richiesta di energia del 5,6% da inizio anno rispetto all'analogo dato del 2020. Un risultato raggiunto, secondo il Gestore della rete elettrica nazionale, grazie anche alla "performance fortemente positiva dell'industria", con un incremento del 2,9% dell'indice Imcei, trainato in particolare dai settori della siderurgia, della meccanica e degli alimentari.

Un incremento complessivo a condizioni quasi pari, dato che il mese di novembre ha avuto 21 giorni lavorativi come quello di ottobre, mentre la temperatura media mensile è stata superiore di circa 0,3 gradi centigradi rispetto all'analogo dato del 2020. In questo modo la domanda elettrica, destagionalizzata e corretta dagli effetti di calendario e temperatura, risulta in crescita del 3,5%.

A livello territoriale, la variazione tendenziale di novembre è stata ovunque positiva: +3,3% al Nord, +4,5% al Centro e +4,4% al Sud.

Nel mese di novembre, la domanda di energia elettrica in Italia è stata soddisfatta per circa il 93% con produzione nazionale e per la quota restante (7%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. (ANSA).