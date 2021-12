Elettricità: Gme, prezzo borsa +5,1% a 338 euro

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 dicembre il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) pari a 338,55 euro MWh con un aumento di 16,31 euro megavattora pari a un +5,1% sulla settimana precedente. Lo si legge in una nota.

Sono invece in flessione i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme, pari a 3,9 milioni di MWh (-9,0%), con la liquidità al 71,7% (+0,6 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, ancora ovunque in rialzo, sono variati tra 321,94 euro a MWh della Calabria e 344,68 euro a MWh di Nord e Centro Nord. (ANSA).