Borsa: Europa parte piatta, Londra ancora chiusa

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Con la Borsa di Londra ancora chiusa per festività, partenza senza strappi per i mercati azionari del Vecchio continente, che hanno aperto tutti attorno alla parità: Francoforte segna un aumento dello 0,08%, Parigi dello 0,07%, con Madrid in crescita dello 0,19%. Marginale segno negativo in avvio solo per Amsterdam, che segna un calo dello 0,01%. (ANSA).