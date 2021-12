Borsa: Europa cauta, Milano sale (+0,8%) con titoli energia

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - I mercati azionari del Vecchio continente si confermano di qualche frazione sopra la parità, con i futures sull'avvio di Wall street marginalmente positivi.

Milano (Ftse Mib +0,8%) resta solida, seguita da Francoforte e Madrid (+0,7%), con Parigi in crescita dello 0,4% e Amsterdam dello 0,3%.

Lo spread tra Btp e Bubd tedeschi rimane piuttosto stabile attorno a quota 138 punti base, mentre il prezzo del gas naturale sui listini europei - sempre molto volatile - scende dell'8% sotto i 100 euro al Kilowattora.

In Europa e in Piazza Affari vanno bene soprattutto i gruppi dell'energia, con Saipem in aumento del 2,5%, Tenaris dell'1,8% e A2A dell'1,7%. Generalmente calme le banche, in calo di mezzo punto percentuale il farmaceutico Diasorin. (ANSA).