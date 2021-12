Borsa: Asia positiva, bene Tokyo con Wall street ai massimi

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti positivi, grazie alla riduzione dei timori sulla variante Omicron e ai massimi di Wall street, dove l'indice S&P 500 ha toccato un nuovo record.

E' soprattutto Tokyo a sfruttare il trend, anche grazie alla produzione industriale giapponese superiore alle attese degli analisti, con l'induce Nikkei che segna un aumento finale dell'1,3%. Più cauta Hong Kong, che in chiusura si muove poco sopra la parità, con le Borse di cinesi di Shanghai e Shenzhen che hanno concluso in aumento rispettivamente dello 0,3% e dello 0,8%.

Positiva anche Seul (+0,6% finale), con l'indie Kosdaq dei titoli tecnologici in aumento di un punto percentuale e mezzo.

La Borsa di Sidney, dove sono quotati diversi gruppi che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, ha chiuso in rialzo dello 0,4%. E sono piatti i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).