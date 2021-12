Benzina: prezzo scende ancora, self è a 1,720 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Continua il calo dei prezzi dei carburanti. Secondo le ultime rilevazioni del ministero della Transizione ecologica, la scorsa settimana la media nazionale della benzina in modalità self service è scesa a 1,720 euro al litro (da 1,722 euro del monitoraggio precedente) e quella del gasolio a 1,585 euro al litro (da 1,587 euro). Sostanzialmente stabile il GPL a 0,819 euro.

I prezzi di verde e diesel sono in calo da metà novembre.

(ANSA).