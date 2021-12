Tlc: parte gara per Cloud Pa, scelto raggruppamento Tim

Il Dipartimento per la Trasformazione digitale, guidato dal ministro Colao, ha dato il via alla gara per il Cloud nazionale della Pa ed ha indicato la proposta del raggruppamento di imprese guidato da Tim, Cdp Equity, Leonardo e Sogei come quella di riferimento per la gara.

Il progetto viene messo a gara e - scrive il Dipartimento - si prevede che il bando possa essere pubblicato nelle prime settimane del 2022, per poter permettere l'avvio dei lavori entro la seconda metà dell'anno. (ANSA).