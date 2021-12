Fisco:Upb,vantaggio medio 264 euro per 27,8 mln contribuenti

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - La riforma fiscale comporterà una riduzione del prelievo di circa 264 euro medi procapite (circa l'uno per cento del reddito disponibile) per 27,8 milioni di contribuenti, pari a circa due terzi del totale ma darà vantaggi soprattutto ai redditi medio alti. E' quanto emerge da una microsimulazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) dalla quale si evince che la riduzione di imposta in valore assoluto è maggiore nelle classi di reddito medio-alte, con un beneficio medio di circa 765 euro per i contribuenti con reddito imponibile tra i 42.000 e i 54.000 euro. In pratica in questa fascia, pari al 3,3 per cento del totale, sarà concentrato il 14,1 per cento del totale delle risorse distribuite, pari a circa un miliardo. Con la riforma fiscale i dirigenti avranno una riduzione media di imposta su circa 368 euro, oltre il doppio della riduzione prevista per gli operai (162 euro) Lo studio analizza l'impatto della misura anche assumendo non i singoli contribuenti ma inserendoli nel loro nucleo familiare. "L'incremento del reddito disponibile - si legge - è, in termini assoluti, crescente con la condizione economica del nucleo, con il 20 per cento delle famiglie più povere sostanzialmente escluse dai benefici per effetto dell'incapienza fiscale. Il 50 per cento dei nuclei in condizione economica meno favorevole beneficia di circa un quarto delle risorse complessive (circa 1,9 miliardi), mentre il 10 per cento più ricco beneficia di più di un quinto (1,6 miliardi)". (ANSA).