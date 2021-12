Borsa:Europa in cauto rialzo con Londra chiusa. Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Si muovono in cauto rialzo i listini europei. C'è da una parte attenzione ai numeri del contagio da covid, che interessano il Vecchio Continente e gli Usa, tanto da aver costrettto moltre compagnie aeree statunitensi a cancellare i voli a causa del personale di bordo finito in quarantena. Senza tuttavia impatti significativi sull'andamento in Borsa delle compagnie europee come Ryanair (+0,42% a Dublino) e Lufthansa (-0,22% a Francoforte).

Dall'altro lato i futures Usa, eccetto quelli sul Dow Jones, segnano ancora un andamento positivo dopo i nuovi massimi toccati prima della pausa per le festività natalizie.

Resta chiusa anche oggi Londra. Mentre Francoforte sale dello 0,17% e Parigi dello 0,02%, Milano ha acquistato slancio (+0,30%) spinta da Cnh (+2,12%), Atlantia (+0,93%) e Ferrari (+0,89%), che ha annunciato di avere un nuovo premium partner, Velas Network. Bene anche Unicredit (+0,24%) dopo che il presidente Pier Carlo Padoan in una intervista alla Stampa ha detto che il gruppo non esclude acquisizioni. Negative invece Nexi (-0,96%), Telecom (-0,87%) ed Eni (-0,77%) quest'ultima col greggio in calo che non aiuta i petroliferi. (ANSA).