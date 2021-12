Borsa: Milano (+0,7%) tiene con Europa dopo Wall street

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - I mercati azionari del Vecchio continente restano sopra la parità dopo l'avvio leggermente positivo di Wall street: la Borsa di Milano è di qualche frazione la migliore con una crescita dell'indice Ftse Mib dello 0,7%, seguita da Madrid in rialzo dello 0,6%. Con Londra chiusa per festività, in aumento di mezzo punto percentuale i listini di Parigi e Francoforte.

Lo spread Btp Bund resta piuttosto stabile attorno a quota 138 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro all'1,1%.

Piatto anche il petrolio, in ribasso sempre a due cifre (-11%) il gas naturale che si muove sui 98 euro al Megawattora. Con questo quadro, in Piazza Affari spiccano sempre Cnh (+3,2%) e Diasorin, che sale di quasi tre punti percentuali. Tra i gruppi finanziari principali, il migliore è Fineco (+1,7%), mentre Generali si muove fiacca di qualche frazione (-0,2%) sotto la parità. Negli altri settori, deboli Terna e Inwit che cedono lo 0,3%, mentre nel paniere a bassa capitalizzazione Mps e Carige ondeggiano attorno alla parità. (ANSA).