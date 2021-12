Borsa: Europa conclude solida, Parigi +0,7%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Mercati azionari europei tutti in lieve rialzo nella prima seduta post natalizia: con Londra chiusa per festività, Amsterdam ha segnato un aumento finale dello 0,86%, Parigi dello 0,76% e Madrid dello 0,66%. Positiva anche la Borsa di Francoforte, che ha chiuso in crescita dello 0,52%. (ANSA).