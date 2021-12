Pnrr: Giorgetti, oltre 400 mln per imprenditoria femminile

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Arrivano 400 milioni del Pnrr per incentivare l'imprenditoria femminile con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per l'avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi. Lo fa sapere il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti spiegando che il pacchetto di misure ha integrato le risorse a sostegno dell'imprenditoria femminile con i 400 milioni di euro previsti dal Pnrr. L'intervento punta a rendere strutturali le agevolazioni per favorire la partecipazione delle donne nel mondo delle imprese, rafforzando e ridisegnando gli attuali incentivi.

"Sono orgoglioso di questo importante intervento, ha detto Giorgetti, un vero volano per l'imprenditoria femminile".

L'obiettivo è di sostenere almeno 2400 imprese femminili.

