Borsa: Parigi debole in chiusura (-0,28%), Amsterdam -0,23%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Chiusura debole per la Borsa di Parigi nell'ultima seduta prima della pausa natalizia. L'indice Cac 40 ha ceduto lo 0,28% a 7.086 punti. Segno meno anche per Amsterdam (-0,23% a 790 punti), che insieme alla borsa francese sono rimaste aperte con orario ridotto. Per l'intero circuito di Euronext, compresa Milano, l'appuntamento con gli scambi di Borsa è fissato per lunedì prossimo 27 dicembre, mentre Londra riaprirà il 29/12. (ANSA).