Borsa: Londra chiude in rialzo scambi pre-natalizi, +0,21%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - La Borsa di Londra ha chiuso in rialzo. Nella seduta breve della vigilia di Natale l'indice Ftse 100 ha guadagnato lo 0,21% a 7.388 punti. Per la City così come per le altre Piazze del Commonwealth la Borsa resterà chiusa anche martedì prossimo 27 dicembre. (ANSA).