Borsa: Europa contrastata, tiene Londra, fiacca Parigi

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Appaiono contrastate le 3 principali borse europee aperte la vigilia di Natale. Londra guadagna lo 0,13%, Amsterdam lo 0,01% mentre Parigi cede lo 0,08%. Pochi gli scambi in una seduta che terminerà alle 13.30 per la City e alle 14.05 per Parigi e Amsterdam. Chiuse invece Milano, Francoforte e Madrid, insieme a New York.

Il calo del Brent (-1% a 76,08 dollari al barile) non favorisce Shell (-0,41%) e Bp (-0,3%), mentre tiene TotalEnergies (+0,02%). Contrastati i produttori di semiconduttori Amsl Holding (+0,17%), Soitec (-0,28%) e Be Semiconductor (-0,16%), con gli analisti di Bloomberg che prevedono un calo del mercato in Cina nel 2022 dopo un anno di "forti acquisti".

In campo automobilistico viene scambiata solo Renault (+0,34%), mentre si muovono in ordine sparso le poche banche oggetto di contrattazioni. In territorio positivo Abn Amro (+0,52%), Credit Agricole (+0,47%), Hsbc (+0,22%) e NatWest (+0,13%). Segno meno invece Standard Chartered (-0,34%), SocGen (-0,04%) e Barclays (-0,03%). Contrastati i farmeceutici Astra Zeneca (+0,4%) e Sanofi (-0,28%), così come i titoli del lusso EssilorLuxottica (-0,13%), Hermes (+0,13%) e Burberry (+0,45%).

Bene il costruttore inglese Persimmon (+0,99%). (ANSA).