Petrolio: poco mosso, Wti a 72,82 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Leggerissimo rialzo frazionale per le quotazioni del petrolio stamane dopo i recuperi della vigilia.

Il greggio Wti di riferimento che passa di mano a 72,82 dollari al barile rispetto ai 72,76 dollari di ieri sera a New York. In rialzo dello 0,07% le quotazioni del Brent a 73,34 dollari al barile. (ANSA).