Crocs acquisisce le scarpe Heydude per 2,5 miliardi dollari

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Crocs ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Heydude, marchio di calzature casual , per 2,5 miliardi di dollari. Lo rende noto Crocs evidenziando come l'operazione dovrebbe avere un impatto immediato sulla crescita dei ricavi, sul margine operativo e sugli utili del 2022.

Il prezzo di acquisto di 2,5 miliardi di dollari, soggetto alle consuete rettifiche di chiusura, sarà finanziato con 2,05 miliardi di dollari in contanti e 450 milioni di dollari in azioni Crocs.

Il closing dell'operazione è previsto nel primo trimestre del 2022 ed è soggetto alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione normativa. Al completamento della transazione, Heydude opererà come una divisione autonoma. Alessandro Rosano, fondatore di Heydude, continuerà a guidare lo sviluppo di prodotti innovativi come consulente strategico e direttore creativo. (ANSA).