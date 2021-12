Borsa: Milano sale nel finale (+0,6%), sprint Cnh, giù Bper

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Si prepara a chiudere in positivo Piazza Affari nell'ultima mezz'ora di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,6% a 26.991 punti. Scende a 136,7 punti lo spread tra Btp re Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali sempre in forte rialzo (+6,7 punti base) all'1,114% dopo le parole del presidente del consiglio Mario Draghi su una sua possibile elezione a Capo dello Stato. Sugli scudi Cnh (+3,27%), che ritocca a 16,74 euro il proprio massimo storico dopo il via libera dei soci allo scorporo di Iveco, che sarà quotata autonomamente in Borsa dal prossimo 3 gennaio. Bene Pirelli (+1,56%), A2a (+1,48%) e Generali (+1,33%), insieme a Poste (+0,93%), Intesa (+0,87%) e Atlantia (+0,85%), in vista delle festività di fine anno.

Seguono Prysmian (+0,82%), Ferrari (+0,86%) e Stellantis (+0,79%) mentre cedono Recordati (-1,56%) e Bper (-1,13%), alle prese con l'offerta su Carige (+0,25%). Pesante Mps (-1,63%), debole Banco Bpm (-0,73%). Lieve rialzo per Bps (+0,11%) nell'ultimo giorno per comunicare al legale rappresentante dei soci il voto sulla trasformazione in Spa in vista dell'assemblea del 29 dicembre. (ANSA).