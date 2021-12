Borsa: Milano, rialzo di Natale (+0,7%), balza Cnh, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta prima di Natale, osservando la chiusura prefestiva domani insieme a Francoforte, mentre Londra, Parigi e Madrid scambieranno anche domani a orario ridotto. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,7% a 27.016 punti, riportandosi sopra la soglia dei 27mila, toccata l'ultima volta lo scorso 7 dicembre, tra scambi al lumicino per 1,5 miliardi di euro di controvalore, meno della metà di quanto passato di mano lo scorso 17 dicembre (3,64 miliardi). In rialzo a 136,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, salito in giornata fino a quota 140, dopo la disponibilità manifestata dal presidente del consiglio Mario Draghi ad essere eletto Capo dello Stato, con il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 6,3 punti, più che nel resto d'Europa, all'1,109%.

Gli occhi dei pochi investitori attivi nell'antivigilia di Natale sono stati puntati su Cnh (+3,45% a 16,78 euro), che ha toccato un nuovo massimo storico nel giorno del via libera dei soci in assemblea allo scorporo di Iveco, che sarà quotata in Borsa autonomamente dal prossimo 3 gennaio. Bene anche A2a (+1,51%), Pirelli (+1,36%) e Generali (+1,33%), seguite da Ferrari ed Stm (+1,04% entrambe), Exor (+0,97%), Azimut (+0,97%) e Intesa (+0,92%). Più cauta Unicredit (+0,51%), mentre non è andata altrettanto bene a Banco Bpm (-0,62%) e a Bper (-0,87%), alle prese con l'offerta su Carige (+0,54%). Pesante Mps (-1,98%), positiva Bps (+0,71%), nell'ultimo giorno utile per comunicare al rappresentante dei soci il voto sulla trasformazione in Spa in vista dell'assemblea del prossimo 29 dicembre.

Il rialzo del greggio ((Wti +1,28% a 73,68 dollari al barile) ha sostenuto Eni (+0,54%), più caute invece Saipem (+0,22%) e Tenaris (+0,18%). Deboli Tim (-1,24%), Campari (-0,55%) e, tra i titoli a minor capitalizzazione, Conafi (-13,7%) ed As Roma (-2,52%). In controtendenza Italian Sea Group (+7,6%) e Cairo Communication (+3,56%). (ANSA).