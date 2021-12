Borsa: Milano prosegue in rialzo, deboli le banche

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesano le banche e le utility, queste ultime con il prezzo del gas che segna un calo dopo i rialzi dei giorni scorsi. Lo spread tra Btp e Bund sale a 137 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sfiora l'1,1% (1,093%).

In flessione Italgas e Snam (-0,1%), piatta Hera (-0,08%). In negativo la moda con Moncler (-0,3%). In ordine sparso l'energia con Saipem e Tenaris (-0,4%) e Eni (+0,8%). Deboli anche le banche con Mps (-0,5%), Bper (-0,2%) alle prese con la proposta di acquisizione di Carige (-0,4%). Positiva la Popolare di Sondrio (+0,4%), nell'ultimo giorno per comunicare al legale rappresentante il voto sulla trasformazione in spa in vista dell'assemblea del 29 dicembre.

Andamento positivo per l'auto con Cnh (+1,7%) e Stellantis (+0,9%). Avanza anche Leonardo (+1,3%), in vista della cessione di Oto Melara-Wass. (ANSA).