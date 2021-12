Borsa: Milano azzera rialzo, giù Recordati e Bper, bene Cnh

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Azzera il rialzo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib invariato a 26.827 punti e il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 138,7 punti. In crescita di ben 7,6 punti base, quasi il doppio rispetto agli altri analoghi titoli europei, il rendimento annuo, che si porta all'1,117% all'indomani dell'apertura del presidente del consiglio Mario Draghi ad una sua elezione a presidente della Repubblica.

Deboli Recordati (-1,38%), Bper (-1,27%), Campari (-1,21%), Interpump (-1,12%) e Banco Bpm (-0,89%). Deboli anche Moncler (-0,89%), Hera (-0,83%) e Tim (-0,81%), insieme a Tenaris (-0,66%) e Saipem (-0,33%) a differenza di Eni (+0,21%), con il greggio in rialzo dello 0,51% a 73,19 dollari al barile) ed il metano in picchiata (-18,47% a 140,95 euro al Mwh). In rialzo Cnh (+1,94%), A2a (+1,03%), Generali (+0,76%), Pirelli (+0,67%) e Intesa (+0,45%), a differenza di Unicredit (-0,19%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Intek (+10%), Italian Sea Group (+6,76%) e Cairo (+3,56%), segno meno invece per Confai (-8,22%) e Ambienthesis (-4,59%). Invariata Bps nell'ultimo giorno per comunicare al legale rappresentante il voto sulla trasformazione in Spa in vista dell'assemblea del 29 dicembre. (ANSA).