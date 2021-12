Borsa: finale positivo Europa con Wall Street, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Ampliano il rialzo negli ultimi minuti di contrattazioni le principali borse europee. Madrid guadagna l'1,45%, Francoforte l'1,11%, Parigi lo 0,95%, Milano lo 0,7% e Londra lo 0,57% mentre gli indici Usa sono entrambi positivi a New York (Dow Jones +0,62%, Nasdaq +0,78%). Scende a 135 punti base lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo che riduce il rialzo a 5,5 punti base all'1,099%, sotto la soglia dell'1,1% quindi.

Il rialzo del greggio (Wti +0,16% a 72,88 dollari al barile) e il via libera degli Usa alla cessione di una raffineria in Texas sèonge Shell (+1,96%), seguita a distanza da Eni (+0,76%).

Bene tra gli automobilistici Porsche Holding (+2,32%), in vista della possibile quotazione di Porsche Ag e dello scorporo da Volkswagen (+1,43%). Lo scorporo di Iveco con la quotazione in Borsa dal prossimo 3 gennaio spinge invece Cnh (+3,21%), più cauta invece Stellantis (+0,85%). Segno meno per Bper (-0,76%), alle prese con l'offerta su Carige (+0,35%). Sprint di Santander (+3,53%), bene SocGen (+1,9%) e Bnp (+1,5%). (ANSA).