Borsa: Europa positiva guarda a Wall Street, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Le Borse europee proseguono in terreno positivo senza particolari spunti. I listini del Vecchio continente attendono l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Gli investitori mantengono alta l'attenzione sulla variante Omicron del coronavirus, con le primi indicazioni che mostrano effetti meno gravi. Si guarda anche all'andamento dei prezzi delle materie prime, con il calo del gas mentre il petrolio gira in rialzo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1324.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In positivo Londra (+0,2%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,6%), Madrid (+1,1%), Milano (+0,4%). Andamento positivo per l'energia (+1%), con il greggio che sale a 73 dollari al barile il Wti ed a 75,58 dollari il Brent. Avanzano anche le banche (+0,8%) e le auto (+1,2%).

Piatte le utility (-0,01%) con l'arrivo dei rifornimenti Usa del Gas. Ad Amsterdam si registrano un calo del 18% a 140,38 euro al Mwh. A Londra le quotazioni scendono del 19% a 337,25 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

A Piazza Affari scivolano Interpump (-1,3%), Campari (-1,2%) e Mps (-1,1%). Male anche Recordati (-0,9%) e Moncler (+0,7%).

Svettano in cima al listino principale le auto con Cnh (+1,8%), Pirelli (+1,4%), Stellantis (+0,7%). Bene anche A2a (+1,5%), Eni, Intesa e Leonardo (+0,8%). (ANSA).