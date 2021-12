Borsa: Europa in rialzo guarda a ripresa economica

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori ottimisti sulla fase di ripresa economica. Sui mercati c'è un cauto ottimismo dopo i primi segnali che indicano meno grave la variante Omicron del coronavirus. In attesa di una serie di dati in arrivo dagli Stati Uniti, resta alta l'attenzione sulle materie prime. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue in calo a 1,1319 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In positivo Londra e Parigi (+0,2%), Francoforte (+0,4%) e Madrid (+0,8%). I listini sono sostenuti dall'energia (+0,9%), con il prezzo del petrolio che scende a 72,51 dollari al barile il Wti ed a 75,03 dollari il Brent. Avanzano anche le banche (+0,6%) e le auto (+0,8%).

Poco mosse le utility (-0,03%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 16% a 145,06 euro al Mwh. A Londra le quotazioni scendono del 17% a 359,36 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. Tra le materie prime in rialzo l'oro a 1.806 dollari l'oncia (0,94%) e l'argento (+1%). (ANSA).