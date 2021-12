Borsa: Europa apre rialzo,cauto ottimismo su effetti Omicron

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Le Borse europee aprono la seduta in rialzo in scia con i mercati asiatici e con la chiusura di Wall Street. Sui mercati torna l'ottimismo i vista dei prossimi dati in arrivo dagli Stati Uniti. C'è un moderato ottimismo dopo i primi segnali che indicano meno grave la variante Omicron del coronavirus. Resta alta l'attenzione sul fronte energetico con il prezzo del petrolio poco mosso e il gas in calo.

Avvio di seduta in terreno positivo per Francoforte (+0,43%), Parigi (+0,29%), piatta Londra (+0,09%), Madrid (+0,21%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1321.

(ANSA).