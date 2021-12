Borsa: Asia chiude in rialzo, torna fiducia dopo dati Usa

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo in scia con Wall Street e dopo i dati Usa sulla fiducia dei consumatori. Sui mercati l'ottimismo con i primi segnali che indicano meno grave la variante Omicron del coronavirus. Restano sotto i riflettori l'andamento dei prezzi delle materie prime, in modo particolare petrolio e gas.

Archivia la seduta in rialzo Tokyo (+0,83%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 114,20, e sull'euro a 129,40. A contrattazioni ancora in corso avanzano Hong Kong (+0,4%), Shanghai (+0,5%), Shenzhen (+0,1%), Seul (+0,5%) e Mumbai (+0,7%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil della Spagna e l'indice dei prezzi alle importazioni dalla Germania.

Dall'Italia attesa la fiducia dei consumatori e quella delle imprese. Dagli Stati Uniti previsti i sussidi settimanali di disoccupazione, l'inflazione, le vendite delle nuove abitazioni e la fiducia dei consumatori. (ANSA).