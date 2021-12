Trova casa in Trentino il robot umanoide "RoBee"

(ANSA) - TRENTO, 22 DIC - "RoBee", il primo robot umanoide cognitivo "Made in Italy" pensato per supportare gli operatori nei lavori più usuranti e ripetitivi in ambito industriale e sanitario, trova casa in Polo Meccatronica a Rovereto, in Trentino. Alto 1.70 metri per 70 chili di peso, il robot è il prodotto di punta di Oversonic. L'azienda brianzola, specializzata in tecnologia robotica avanzata, ha aperto una nuova sede operativa e di ricerca nell'hub 4.0 di Trentino Sviluppo e si è appoggiata alle competenze del laboratorio ProM Facility per stampare in 3D alcune componenti del robot, in particolare la mano, il collo e la corazza esterna.

"L'insediamento in Polo Meccatronica - sottolinea in una nota il co fondatore e ceo Paolo Denti - rappresenta per Oversonic l'occasione di operare all'interno di un contesto che valorizza l'innovazione, in contatto costante con aziende ed enti di ricerca Da parte nostra c'è la volontà di instaurare un dialogo proficuo con il territorio, portando le opportunità offerte dalla robotica, tecnologia su cui oggi nel Triveneto investe un'impresa su cinque, una su due tra quelle già orientate al modello 4.0". (ANSA).