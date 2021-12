Petrolio:poco mosso, Wti a 71,17 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Piccoli movimenti per le quotazioni del petrolio dopo gli sbalzi delle ultime sedute. Il greggio Wti di riferimento passa di mano a 71,17 dollari al barile senza sensibili variazioni rispetto ai 71,12 dollari di ieri sera a New York. In calo frazionale (0,15%) le quotazioni del Brent stamane a 73,88 dollari al barile (ANSA).