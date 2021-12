Gas: prezzi giu' del -10% dopo mega rally

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Giornata di presa di profitto sul gas naturale. Il contratto scambiato al TTF di Amsterdam segna in questi minuti un netto calo di oltre il 10% a 161 euro/megawattora in scia alle prese di profitto degli operatori scattate dopo il raggiungimento di ieri del prezzo a 187 euro/megawattora. Nonostante le vendite odierne, gli operatori prevedono il mantenimento della tensione sul lato dell'offerta nel mercato del gas per i prossimi mesi. Accanto al rinvio 'sine die' del NorthStream2 e alla chiusura del 50% a fine mese della capacità di generazione nucleare da parte della Germania, a innervosire il mercato giunge ora anche lo spettro di un'invasione russa in Ucraina. Che se realmente attuata, "sarebbe in grado di spingere il prezzo del gas a 300 euro/megawattora", spiega all'ANSA un trader svizzero. (ANSA).