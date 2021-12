Borsa: Milano prosegue poco mossa con Europa

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Si muove attorno alla parità Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee, in una seduta che vede gli investitori alla finestra, in attesa di capire gli impatti della nuova ondata di Covid, mentre i mercati si proiettano verso le festività natalizie. Milano cede lo 0,04% e Londra lo 0,14%, Parigi e Francoforte avanzano rispettivamente dello 0,25% e dello 0,19%. A piazza Affari si mettono in luce Amplifon (+2,1%), Saipem (+1,4%) e Leonardo (+1,3%) mentre faticano Ferrari (-0,9%), Exor (-0,9%) e FinecoBank (-0,7%).

Acquisti su Carige (+0,9%) dopo che Bper (+0,2%) ha aperto a una trattativa con il Fitd. Rendimenti in crescita di 5 punti base per il Btp decennale, all'1,055%, che sottoperforma rispetto agli altri titoli di stato europei mentre lo spread con il Bund sale a 134 punti base. (ANSA).